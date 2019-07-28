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У Німеччині на ЛГБТ-марш принесли "Путіна" і "Кадирова"

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У німецькому Берліні пройшов парад проти дискримінації геїв, лесбійок, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин.

Учасники ЛГБТ-прайду принесли з собою різну символіку, пише Deutsche Welle. Зокрема був помічений "райдужний" прапор з портретами президента РФ Володимира Путіна і глави Чечні Рамзана Кадирова та підпис "Нас не наздоженуть!" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У параді взяли участь близько 150 000 осіб. Про зіткнення на прайді інформації немає, але місцева влада з метою безпеки вирішили закрити метро.

Прайд в Берліні

Прайд в Берліні

Скріншот

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Марш пройшов під девізом "Стоунволл – 50: кожне повстання починається з твого голосу".

Прайд в Берліні

Прайд в Берліні

Deutsche welle

У 1969 році в гей-барі "Стоунвол-інн" в США поліція влаштувала рейд. Бійки перейшли в багатоденні масові зіткнення, в ході яких постраждала велика кількість членів ЛГБТ-спільноти та поліція.

Як писав OBOZREVATEL, в січня 2019 стало відомо, що в Чечні вбили двох ЛГБТ-активістів, решта змушені бігти в цілях безпеки.

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Німеччина
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
Обоз, вы грантик у Сороса взяли? что ни день, то статья об извращенцах
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
А шо Обос не рассказывает як на этом марше махали жовтно-блакитным прапором?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Только что выносил мусор, встретил внизу соседа, немца, и ради эксперимента пересказал ему содержание данной статьи. С одной небольшой перестановкой - Германию поменял на Россию, а Путина и Кадырова на Меркель и Штайнмайера. - Так, мол, и так, - говорю, - был сегодня в Москве парад ЛГБТ, несли радужные флаги с портретами Ангелы и Вальтера… Знаете, какой вопрос мне задал сосед? "А кто им разрешил? Они у наших политиков согласия спрашивали?" :) Подозреваю, у Путина с Кадыровым его тоже тоже никто не испросил.
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