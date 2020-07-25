У Німеччині літак протаранив житловий будинок і загорівся: є загиблі. Відео

У місті Везель (Німеччина) 25 липня невеликий літак врізався в житловий будинок.

У результаті інциденту в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія загинули три особи, також повідомляється про потерпілу дитину, передає Sky News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Судячи з відео з місця НП, після зіткнення надлегкий літак вибухнув, а дах будівлі загорівся. Пожежу вдалося локалізувати, пише focus.de.

Пожежні на місці НП. nrw-aktuell.tv

Будинок, у який врізався літак. focus.de

Імовірно, постраждала дитина є мешканцем будинку. Всього в будівлі знаходяться п'ять житлових квартир. Дитина, попередньо, отримала легкі травми.

Поруч із місцем аварії рятувальники знайшли парашут. Поліція припустила, що це був парашут екстреного гальмування літака. Деякі очевидці при цьому повідомили, що літак зіткнувся з повітряною кулею перед тим, як врізатися в будинок.

Літак, ймовірно, вилетів з аеродрому Марль.

twitter.com/ct_troublerin

Біля будівлі працювали рятувальники. nrw-aktuell.tv

Пожежу вдалося локалізувати. zdf.de

bndestem.nl

twitter.com/ct_troublerin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії перестав виходити на зв'язок літак Ан-2, який слідував до Іркутська з села Кирен в Бурятії. На борту було 6 осіб.