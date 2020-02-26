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26 лютого • оновлено в 19:50
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У Німеччині дозволили евтаназію

1.2т
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У середу, 26 лютого, Верховний суд Німеччини виніс рішення, що заборона на евтаназію на комерційній основі суперечить конституції країни.

На думку суддів, заборона евтаназії, яка була введена в 2015 році, порушує права тяжкохворих і лікарів, пише видання Deutsche Welle.

Тепер громадяни Німеччини отримали право йти з життя за власним бажанням і скористатися допомогою третіх осіб, якщо така буде потрібна.

У Німеччині дозволили евтаназію

У Німеччині дозволили евтаназію

golos.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив про намір внести до Верховної Ради законопроект про легалізацію евтаназії.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Німеччина
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