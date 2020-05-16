У Німеччині добовий показник смертності від COVID-19 знизився вдвічі

У Німеччині різко знизилася кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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За даними інституту Роберта Коха, за останню добу зафіксовано 620 випадків захворювання, при цьому 57 пацієнтів померли.

За день до цього повідомлялося про 913 випадків коронавірусу і 101 летальний випадок, виявлені за добу.

У Німеччині зафіксували 620 нових випадків COVID-19

З 16 травня Німеччина відкрила кордон із Люксембургом після двомісячних обмежень. Церемонія відбулася за участю міністрів закордонних справ двох країн на Мозельському мосту біля села Шенген, де у 1995 році були скасовані внутрішні кордони в ЄС.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас назвав відкриття кордону з Люксембургом важливим знаком для поступової нормалізації поїздок, оскільки відсутність кордонів дуже важлива для Європи.

Його колега з Люксембургу Жан Ассельборн дав зрозуміти, що від самого початку вважав неправильним закриття кордону між двома країнами. Він із полегшенням заявив, що "настав час це все вже закінчувати".

grenzecho.net

Також Німеччина зняла деякі обмеження на кордонах з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах у сусідніх країнах.

Від початку епідемії у Німеччині виявлено 173 772 випадки зараження коронавірусом, 7881 особа з діагнозом COVID-19 померла, 152,6 тис. заражених вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії з 16 травня до 15 червня через пандемію коронавірусу обмежили правила для в'їзду в країну.