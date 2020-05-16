Головна Новини
16 травня • оновлено в 17:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Німеччині добовий показник смертності від COVID-19 знизився вдвічі

Читати матеріал російською

У Німеччині різко знизилася кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За даними інституту Роберта Коха, за останню добу зафіксовано 620 випадків захворювання, при цьому 57 пацієнтів померли.

За день до цього повідомлялося про 913 випадків коронавірусу і 101 летальний випадок, виявлені за добу.

У Німеччині зафіксували 620 нових випадків COVID-19

У Німеччині зафіксували 620 нових випадків COVID-19

З 16 травня Німеччина відкрила кордон із Люксембургом після двомісячних обмежень. Церемонія відбулася за участю міністрів закордонних справ двох країн на Мозельському мосту біля села Шенген, де у 1995 році були скасовані внутрішні кордони в ЄС.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас назвав відкриття кордону з Люксембургом важливим знаком для поступової нормалізації поїздок, оскільки відсутність кордонів дуже важлива для Європи.

Його колега з Люксембургу Жан Ассельборн дав зрозуміти, що від самого початку вважав неправильним закриття кордону між двома країнами. Він із полегшенням заявив, що "настав час це все вже закінчувати".

У Німеччині добовий показник смертності від COVID-19 знизився вдвічі

grenzecho.net

Також Німеччина зняла деякі обмеження на кордонах з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах у сусідніх країнах.

Від початку епідемії у Німеччині виявлено 173 772 випадки зараження коронавірусом, 7881 особа з діагнозом COVID-19 померла, 152,6 тис. заражених вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії з 16 травня до 15 червня через пандемію коронавірусу обмежили правила для в'їзду в країну.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги