У Німеччині чоловік із ножем напав на людей: багато поранених

Олексій Тітофф Світ 07:33, 20.11.2020 Оновлено: 08:54, 20.11.2020

У німецькому місті Оберхаузен чоловік напав із ножем і поранив чотирьох осіб.

Подія трапилася ввечері 19 листопада, передає DW. Відзначається, що під час затримання поліцією нападник отримав поранення та його доправили в лікарню.

Постраждалих із ножовими пораненнями також госпіталізували, один із них перебуває у важкому стані. У поліції заявили, що і нападник, і постраждалі отримуватимуть інтенсивну медичну допомогу.

Мотиви скоєння поки не встановлені, але поліцейські попередньо повідомили, що це міг бути "сімейний конфлікт". Відзначається, що напад не мав ознаки терористичної діяльності. Для проведення розслідування поліція Оберхаузена попросила підкріплення з Ессена.

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