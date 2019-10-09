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9 жовтня • оновлено в 18:29
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У Німеччині біля синагоги розстріляли людей: є жертви

5.7т Читати матеріал російською

У Німеччині у місті Галле вдень 9 жовтня невідомі відкрили вогонь з автоматів по людях. В результаті НП загинуло дві людини.

Як повідомляє Welt, за інформацією місцевої поліції кілька людей були поранені. Стрілянина трапилася неподалік від синагоги (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини)

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Підозрювані були на машині, вони втекли з місця злочину. Через трагедію поліція закрила вокзал міста. Незабаром один зі стрільців був затриманий.

У Німеччині розстріляли людей

У Німеччині розстріляли людей

RT

За інформацією Bild, також на єврейському кладовищі кинули гранату. Про постраждалих і загиблих не повідомляється.

У Німеччині розстріляли людей

У Німеччині розстріляли людей

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Нідерландах трапилася стрілянина у житловому будинку. загинули діти.

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Місце
Німеччина
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
АТОшники безвизеры?!
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Махно Володимир
Махно Володимир
жи#ам нужно задуматься над своим поведением видимо. ну а как еще объяснить это??!!!
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Lushnik Dmytro
Lushnik Dmytro
Что в Германии делают синагоги? Немцы войной недвусмысленно заявили, что не хотят евреев на своей земле.
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