У Німеччині біля синагоги розстріляли людей: є жертви

У Німеччині у місті Галле вдень 9 жовтня невідомі відкрили вогонь з автоматів по людях. В результаті НП загинуло дві людини.

Як повідомляє Welt, за інформацією місцевої поліції кілька людей були поранені. Стрілянина трапилася неподалік від синагоги (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини)

Підозрювані були на машині, вони втекли з місця злочину. Через трагедію поліція закрила вокзал міста. Незабаром один зі стрільців був затриманий.

У Німеччині розстріляли людей RT

За інформацією Bild, також на єврейському кладовищі кинули гранату. Про постраждалих і загиблих не повідомляється.

У Німеччині розстріляли людей ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Нідерландах трапилася стрілянина у житловому будинку. загинули діти.

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