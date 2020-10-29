У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, є загиблий і поранені

Борис Бондар Світ 19:44, 29.10.2020 Оновлено: 20:30, 29.10.2020

Автомобіль в'їхав групу людей, що їхали на велосипедах по тротуару в німецькому місті Кемпен (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія)

Про це повідомила газета Bild. Загинула одна людина, ще як мінімум троє отримали важкі травми.

Поки невідомо, чому машину винесло на тротуар. Постраждалих госпіталізували на рятувальному вертольоті.

RTL повідомив, що загинула дитина. Цю інформацію також підтвердив кореспондент інформаційного агентства NonstopNews.

Інцидент стався в місті Кемпен
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За словами представника поліції району Фирзен, в даний час немає доказів того, що зіткнення могло статися навмисно.

Автомобіль в'їхав у натовп людей
RTL WEST
Автомобіль збив велосипедистів
dpa
Постраждалих госпіталізували
dpa

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорногорії водій на BMW в'їхав у натовп людей, які відзначали попередні результати парламентських виборів. В результаті НП госпіталізували трьох осіб

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