У Німеччині авто влетіло в людей на карнавалі: 15 поранених

У місті Фолькмарсен (Німеччина) під час карнавалу автомобіль Mercedes в'їхав у натовп людей. Поранено 15 осіб.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що НП трапилася під час процесії "Понеділок Рози" 24 лютого. Серед постраждалих також маленькі діти.

На місці події десятки машин швидкої допомоги, поліція і пожежники. Викликано вертоліт.

Як заявили в місцевій поліції, водій затриманий. Наразі невідомо, чи був це нещасний випадок, чи напад.

Очевидці розповіли, що водій обійшов бар'єр, а потім на повній швидкості кинувся до натовпу. У свідків склалося враження, що він націлився на дітей, однак це не підтверджено.

Another image from German town of Volkmarsen where a car ran through several people. #Germany pic.twitter.com/rhxhXpi9kc