У Німеччині авто влетіло в людей на карнавалі: 15 поранених

У місті Фолькмарсен (Німеччина) під час карнавалу автомобіль Mercedes в'їхав у натовп людей. Поранено 15 осіб.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що НП трапилася під час процесії "Понеділок Рози" 24 лютого. Серед постраждалих також маленькі діти.

На місці події десятки машин швидкої допомоги, поліція і пожежники. Викликано вертоліт.

Twitter / Natsecjeff

Як заявили в місцевій поліції, водій затриманий. Наразі невідомо, чи був це нещасний випадок, чи напад.

Очевидці розповіли, що водій обійшов бар'єр, а потім на повній швидкості кинувся до натовпу. У свідків склалося враження, що він націлився на дітей, однак це не підтверджено.

Twitter / Natsecjeff

Another image from German town of Volkmarsen where a car ran through several people. #Germany pic.twitter.com/rhxhXpi9kc — 🏴‍☠️ FJ 🏴‍☠️ (@Natsecjeff) February 24, 2020

BREAKING:



Over a dozen people being reported injured in a possible car ramming attack in Volkmarsen, Germany. pic.twitter.com/pcjUhJugGu — 🏴‍☠️ FJ 🏴‍☠️ (@Natsecjeff) February 24, 2020

Нагадаємо, в Німеччині 20 лютого в місті Ханау невідомий озброєний атакував два бари-кальянні. В результаті події було вбито дев'ять осіб, ще четверо – важко поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час церковної служби в місті Вайт-Сетлмент, штат Техас у США, влаштували стрілянину, в результаті чого двоє прихожан були вбиті.

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