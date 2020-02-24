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24 лютого • оновлено в 17:35
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У Німеччині авто влетіло в людей на карнавалі: 15 поранених

3.8т
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У місті Фолькмарсен (Німеччина) під час карнавалу автомобіль Mercedes в'їхав у натовп людей. Поранено 15 осіб.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що НП трапилася під час процесії "Понеділок Рози" 24 лютого. Серед постраждалих також маленькі діти.

На місці події десятки машин швидкої допомоги, поліція і пожежники. Викликано вертоліт.

У Німеччині авто влетіло в людей на карнавалі: 15 поранених

Twitter / Natsecjeff

Як заявили в місцевій поліції, водій затриманий. Наразі невідомо, чи був це нещасний випадок, чи напад.

Очевидці розповіли, що водій обійшов бар'єр, а потім на повній швидкості кинувся до натовпу. У свідків склалося враження, що він націлився на дітей, однак це не підтверджено.

У Німеччині авто влетіло в людей на карнавалі: 15 поранених

Twitter / Natsecjeff

Нагадаємо, в Німеччині 20 лютого в місті Ханау невідомий озброєний атакував два бари-кальянні. В результаті події було вбито дев'ять осіб, ще четвероважко поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час церковної служби в місті Вайт-Сетлмент, штат Техас у США, влаштували стрілянину, в результаті чого двоє прихожан були вбиті.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Німеччина
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