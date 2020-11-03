У Нігерії виявили загадкову хворобу, померли вже 15 осіб

У Нігерії в штаті Дельта 15 осіб померли від загадкової хвороби за два тижні. Жертвами стали молоді люди у віці від 18 до 25 років.

Про це заявив уповноважений з питань охорони здоров'я штату Дельта доктор Морді Ононье, повідомляє IOL з посиланням на агентство ANA.

Губернатор штату Іфеані Окова дав розпорядження міністерству охорони здоров'я штату негайно розслідувати випадки смерті, встановити причини і провести необхідні заходи щодо стримування хвороби.

"Хоча результат аналізу зібраних зразків залишається невідомим, є підозра на вірусну геморагічну лихоманку або навіть наркотичну інтоксикацію як причину смерті жертв", – заявив Ононье.

Чиновники закликали жителів дотримуватися гігієни з наближенням сухого сезону, належним чином зберігати їжу і регулярно скошувати траву в околицях.

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