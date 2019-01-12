У Нігерії рвонув бензовоз: у потужному вибуху загинули десятки людей. Фото і відео трагедії

У результаті вибуху бензовозу на шосе Калабар-Одукпані в штаті Крос-Рівер південній частині Нігерії загинули близько 18 людей, більше 20 отримали поранення.

Як передає New China, це сталося в п'ятницю, 11 січня, проте підтверджена інформація з'явилася тільки через день.

Відомо, що інцидент стався після того, як машина з цистерною перекинулася при різкому повороті. Передбачається, що водій транспортного засобу втратив над ним контроль. Тоді місцеві жителі кинулися до місця події, щоб зібрати паливо, що розлилося.

twitter.com/AJENews

Деякі з них використовували для цього металеві предмети, що, ймовірно, і викликало іскру.

twitter.com/DailyPostNGR

Командир сектора Федерального корпусу безпеки дорожнього руху в штаті Чідібере Нквонта підтвердив смертельний інцидент.

"Ми підозрювали, що це сталося через порушення швидкості водієм. Він був легко поранений, коли мої люди відвідали місце події", — сказав він.

twitter.com/XHNews

"На жаль, вночі деякі люди пішли туди і почали черпати паливо, і стався вибух, який призвів до масових жертв", — додав він.

Постраждалі, які отримали травми третього ступеня тяжкості, проходять лікування в навчальній лікарні Університету Калабара.

Tanker on fire along Ogudu - Estate- Toll Gate 7up. I don ya @obourd pic.twitter.com/o5ujkNDuOc - Az Clay (@yinka_tlc) 11 січня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві посеред дороги вибухнув автомобіль. Надзвичайна подія трапилася біля мосту Патона.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал