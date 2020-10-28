У Нідерландах знайшли останки людини часів Римської імперії

На острові Амеланд (Нідерланди) місцевий мешканець під час прогулянки по пляжу знайшов кістку людини, яка жила у часи Римської імперії.

Як повідомляє Omrop Fryslan, після проведення експертизи фахівці Нідерландського інституту судових експертиз встановили, що цим людським останкам – щонайменше 1700 років.

Острів'янин натрапив на моторошну знахідку на пляжі ще 29 березня. Тоді він запідозрив, що це може бути фрагмент скелету якоїсь зниклої без вісти людини. Саме тому чоловік одразу ж зв'язався з поліцією.

У Нідерландах знайшли кістку давнього римлянина. Plysje Noardeast-Fryslân

Правоохоронці забрали останки на ДНК-аналіз, аби отримати змогу знайти родичів померлого. Втім в процесі дослідження з'ясувалося, що це – плечова кістка людини, яка жила в середньоримський період і померла приблизно між 87 і 250 р. р. нашої ери. Після встановлення цих фактів знахідку було передано до археологічного інституту.

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