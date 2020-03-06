У Нідерландах зафіксували першу смерть від коронавірусу

У нідерландському Роттердамі зафіксували першу смерть від китайського коронавіруса COVID-2019.

Трагічний випадок підтвердили в Національному інституті охорони здоров'я країни. Про це повідомляють РИА Новости.

"86-річний чоловік, який був доправлений до лікарні Ikazia у місті з COVID-19, сьогодні помер. Джерело його інфікування досі невідоме. Але це перший пацієнт, який помер від наслідків інфекції з новим коронавірусом у Нідерландах", – йдеться на сайті відомства.

Також зазначається, що за станом на вечір 5 березня загальна кількість виявлених заражень вірусом у цій державі досягла 82.

До того ж за минулу добу підтверджена кількість заражень коронавірусом у Нідерландах зросла більш ніж удвічі, адже напередодні повідомлялося про 38 випадків.

Відомо, що у більшості інфікованих у країні хвороба протікає в легкій формі, пацієнти проходять лікування на карантині вдома.

Напередодні ж влада Нідерландів заявила, що не виключає подальшого зростання випадків захворювання коронавірусом у країні, але обмежувати масові заходи і закривати школи там поки не збираються.

Карта поширення коронавірусу COVID-2019 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 6 березня, у світі зафіксовано понад 97 381 випадок захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.

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