У Нідерландах зафіксували нетиповий випадок зараження коронавірусом

У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом COVID-19 від тварини.

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Як пише Reuters, про це повідомила голландська міністерка сільського господарства Карола Шутен у листі до парламенту.

Коронавірус

У ньому вона визнала, що попередні твердження з її офісу про те, що люди можуть заражати тварин, але не навпаки, були помилковими.

Втім, Шутен запевнила, що Нідерландський інститут громадського здоров'я як і раніше оцінює шанс передачі вірусу від тварини до людини як мінімальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

наприкінці квітня коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах Нідерландів.

Тоді Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій країни зазначало, що в норок на господарствах у муніципалітетах Ларбек і Гемерт Бекеле були виявлені симптоми захворювання COVID-19, в тому числі проблеми з диханням.

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