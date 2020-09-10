У Нідерландах встановлено п'ятимісячний рекорд зростання кількості хворих на COVID-19 за добу

Нідерланди заявили про рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу починаючи з квітня.

Нідерланди заявили про найвищий добовий приріст заражень новим типом коронавірусу від квітня. Так, 9 вересня цей діагноз підтвердили ще в 1140 осіб.

Водночас у місцевому Міністерстві здоров’я переконані, що збільшення кількості нових випадків COVID-19 не пов'язане з відновленням роботи початкових шкіл. Про це з посиланням на главу відомства Уго де Йонга повідомляє The Guardian.

"Ми йдемо хибним шляхом", – коротко сказав міністр.

У Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів додали, що станом на ранок 10 вересня позитивний тест на коронавірус отримали ще 964 пацієнти.

За даними Worldometers, загалом від початку пандемії в країні на COVID-19 захворіло понад 77,6 тисяч людей, із них 6246 – померли від ускладнень захворювання.

Ситуація із COVID-19 у Нідерландах. Worldometers

Додамо, що у Нідерландах раніше заявили про щонайменше два випадки передавання коронавірусу від тварини до людини. Так, спершу від норки інфекцію нібито підхопив працівник спеціалізованої ферми в провінції Брабант. Також COVID-19 виявили у трьох котів і собаки породи американський бульдог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах поліція затримала шістьох осіб, підозрюваних у масштабній афері із засобами захисту від коронавірусу. Клієнти шахраїв із-за кордону заплатили за товар 830 тисяч євро (понад 27 млн гривень), але так його й не отримали.

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