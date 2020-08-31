У Нідерландах відновлять суд у справі МН-17: названо головну тему засідання

Олексій Тітофф Світ 09:41, 31.08.2020 Оновлено: 10:07, 31.08.2020

У понеділок, 31 серпня, в Нідерландах відновлять судові слухання у справі збитого над Донбасом малазійського Boeing рейсу МН17.

Як повідомляє Twitter-сторінка суду, сьогодні обговорюватимуть вимоги компенсації з боку родичів загиблих пасажирів.

Відзначається, що на засіданні судді мають намір заслухати сторону захисту щодо вимог додаткового розслідування. Додамо, що в межах цих слухань очікується три сесії тривалістю по два тижні кожна: з 31 серпня до 11 вересня, з 28 вересня до 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.

У судових документах зазначено, що з 31 серпня мають намір обговорювати "позиції юридичних радників родичів, захисту та прокуратури і ухвалення рішень з цього питання в разі необхідності".

Також на суді порушать питання, до якого часу повинні бути представлені всі вимоги щодо компенсації. Для цього має відбутися обмін думками між усіма зацікавленими сторонами в письмовому вигляді.

Крім того, суд очікує доповідь від захисту щодо прогресу у формулюванні нових вимог про додаткові розслідування.

Відзначимо, що це судове слухання буде, ймовірніше, технічним. Дату початку розгляду справи по суті поки не визначено. Питання зараз обговорюється між сторонами в письмовій формі. Подальші слухання залежатимуть від того, з якими новими вимогами виступить сторона захисту.

У Нідерландах продовжать слухання у справі МН-17.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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