У Нідерландах поновився судовий процес по МН17
У Нідерландах у вівторок, 3 листопада, поновилися слухання у справі про збитий літак МН17 в липні 2014 роки над Донбасом.
Очікується, що захист одного з обвинувачених зажадає додаткові розслідування, на які потім відреагує звинувачення, повідомляє "Інтерфакс".
У графіку слухань заплановано, що з 3 по 5 листопада захист Олега Пулатова викладе заходи розслідування, які вони вимагають, на які має відреагувати звинувачення.
"Ймовірно, що відповідь звинувачення буде почуте на наступному тижні, з 9 по 13 листопада, проте поки не відомо, в який саме день це відбудеться. Це – питання, яке буде обговорюватися в суді", – йдеться в поясненні суду.
В ході попереднього засідання, яке відбулося 28 вересня, захист Пулатова, справа якого слухається одночасно зі справою трьох інших обвинувачених, зажадав більше часу для підготовки своєї позиції, так як через пандемії коронавірусу у нього не було можливості зустрітися зі своїм клієнтом в Росії.
Крім того, суд доручив слідчому судді з'ясувати, як сам Пулатов може звернутися до суду, про що раніше заявив його захист. При цьому адвокати не рекомендували йому приїжджати особисто з міркувань безпеки.
Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених – трьох росіян – Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрелкова), Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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