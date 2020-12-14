У Нідерландах оголосили локдаун до 19 січня через COVID-19

У Нідерландах уряд запровадив локдаун з 15 грудня по 19 січня.

Про це повідомило видання NOS. Про нові обмеження оголосив увечері 14 грудня прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Умови жорсткого карантину включають обмеження зібрань не більше ніж двома людьми, в тому числі вдома.

Виняток зроблено лише з 24 по 26 грудня на Різдво, коли дозволили приймати вдома до трьох дорослих людей. Під обмеження не потрапляють родичі, що живуть разом, і діти до 12 років.

Жителям Нідерландів також порадили залишатися вдома, не їздити на роботу і як можна частіше уникати контактів з іншими людьми.

З ранку 15 грудня буде закрито всі непродуктові магазини. Залишаться працювати лише супермаркети, і магазини, де продають продукти або товари першої необхідності.

Під виняток потрапляють також АЗС і аптеки.

Також доведеться закритися музеям, кінотеатрам, зоопаркам, тренажерним залам.

Припинять роботу фітнес-центри, перукарні, масажні кабінети і манікюрні салони.

Передчасні канікули оголосять у всіх навчальних закладах. З початку січня вони перейдуть в режим дистанційного навчання.

Рютте також закликав людей відкласти другорядні міжнародні поїздки до 15 березня.

У Нідерландах за останню добу виявлено 8 457 інфікованих, померли 34 людини. З початку пандемії COVID-19 захворіли 621 944 людини, з них померло 10 082.

Статистика COVID-19 в Нідерландах Worldmeters

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 14 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 73 млн осіб. За минулий день виявлено 539 289 нових інфікованих. Всього від хвороби померло 1,6 млн пацієнтів, а видужала – 51 млн.