У Нідерландах "кит" врятував вагон, що падав із рейок. Фото

У Нідерландах скульптурна група у вигляді хвостів двох величезних китів, які пірнають у воду, підтримала пасажирський потяг, що падав із рейок, чим запобігла непоправному.

Про аварію, що сталася увечері 1 листопада в нідерландському місті Спейкеніссе на станції De Akkers, розповів користувач форуму Reddit під ніком HeyRobin.

Користувач повідомив про падіння поїзда Reddit

За його словами, потяг метро зійшов із рейок і впав би з великої висоти, якби на шляху вагона не опинилася специфічна скульптурна група, що представляє собою хвости двох китів. Один із них і затримав падіння поїзда.

У Нідерландах потяг зійшов із рейок 010fotograaf

Падаючий потяг підтримала скульптура кита 010fotograaf

Унаслідок користувачі розважального порталу Reddit вирішили, що не обійшлося без супергеройської підмоги.

Користувачі вирішили, що не обійшлося без супергеройської підмоги. Reddit

Як повідомив місцевий репортер "010Fotorgraaf", всередині складу не було пасажирів, тому ніхто не постраждав, а машиніст відбувся легким переляком. Наразі служби екстреної допомоги вирішують, як зняти вагон і не нашкодити витвору мистецтва, який вдало виявився в потрібний час у потрібному місці.

Усередині складу не було пасажирів 010fotograaf

Служби екстреної допомоги вирішують, як зняти вагон і не нашкодити витвору мистецтва 010fotograaf

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Техасі (США) зійшов із рейок товарний поїзд, що перевозив хімікати і нафтопродукти. Влада оголосила евакуацію місцевих жителів.