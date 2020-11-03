У Нідерландах "кит" врятував вагон, що падав із рейок. Фото

У Нідерландах скульптурна група у вигляді хвостів двох величезних китів, які пірнають у воду, підтримала пасажирський потяг, що падав із рейок, чим запобігла непоправному.

Про аварію, що сталася увечері 1 листопада в нідерландському місті Спейкеніссе на станції De Akkers, розповів користувач форуму Reddit під ніком HeyRobin.

За його словами, потяг метро зійшов із рейок і впав би з великої висоти, якби на шляху вагона не опинилася специфічна скульптурна група, що представляє собою хвости двох китів. Один із них і затримав падіння поїзда.

Унаслідок користувачі розважального порталу Reddit вирішили, що не обійшлося без супергеройської підмоги.

Як повідомив місцевий репортер "010Fotorgraaf", всередині складу не було пасажирів, тому ніхто не постраждав, а машиніст відбувся легким переляком. Наразі служби екстреної допомоги вирішують, як зняти вагон і не нашкодити витвору мистецтва, який вдало виявився в потрібний час у потрібному місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Техасі (США) зійшов із рейок товарний поїзд, що перевозив хімікати і нафтопродукти. Влада оголосила евакуацію місцевих жителів.