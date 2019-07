У Непалі та Індії через дощі загинули десятки людей: фото і відео стихії

Щонайменше 17 людей загинули в Непалі і 11 – в Індії в результаті мусонних злив, які призвели до повеней і зсувів.

Про це повідомляє AFP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Згідно з даними поліції Непалу, сім осіб було травмовано, а ще сім – пропали безвісти. Стихія розбушувалася в країні ввечері 11 липня. Відзначається, що найбільше постраждала східна частина Непалу.

При цьому, за прогнозами синоптиків, дощі можуть затягнуться на кілька днів, тому жителям рекомендували були обережними. Екстрені служби для порятунку людей задіяли вертольоти.

В Індії дощі торкнулися північно-східної частини країни. Повідомляється, що шестеро людей загинули в Ассамі і ще п'ять – у Аруначал-Прадеш.

Especially heavy #monsoon rains in Bangladesh and Nepal recently have lead to widespread flooding and mudslides. These images are from Friday ...

