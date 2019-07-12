У Непалі та Індії через дощі загинули десятки людей: фото і відео стихії

Щонайменше 17 людей загинули в Непалі і 11 – в Індії в результаті мусонних злив, які призвели до повеней і зсувів.

Про це повідомляє AFP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Згідно з даними поліції Непалу, сім осіб було травмовано, а ще сім – пропали безвісти. Стихія розбушувалася в країні ввечері 11 липня. Відзначається, що найбільше постраждала східна частина Непалу.

Повінь у Непалі Afroinsider News

Повінь у Непалі Twitter Narendra Shrestha

Повінь у Непалі Twitter Narendra Shrestha

Повінь у Непалі Twitter Narendra Shrestha

Повінь у Непалі Twitter Narendra Shrestha

Повінь у Непалі

Повінь у Непалі

Повінь у Непалі

Повінь у Непалі

Повінь у Непалі Twitter Pablo Rodas-Martini

Повінь у Непалі Twitter Pablo Rodas-Martini

Повінь у Непалі Twitter Pablo Rodas-Martini

При цьому, за прогнозами синоптиків, дощі можуть затягнуться на кілька днів, тому жителям рекомендували були обережними. Екстрені служби для порятунку людей задіяли вертольоти.

В Індії дощі торкнулися північно-східної частини країни. Повідомляється, що шестеро людей загинули в Ассамі і ще п'ять – у Аруначал-Прадеш.

Повінь в Індії ВВС

Повінь в Індії Times of India

Especially heavy #monsoon rains in Bangladesh and Nepal recently have lead to widespread flooding and mudslides. These images are from Friday ...

Matt pic.twitter.com/LSPQSPNZ8h - BBC Weather (@bbcweather) 12 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року в Індонезії зсуви вбили понад 30 осіб.

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