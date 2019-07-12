У Непалі та Індії через дощі загинули десятки людей: фото і відео стихії

Щонайменше 17 людей загинули в Непалі і 11 – в Індії в результаті мусонних злив, які призвели до повеней і зсувів.
Про це повідомляє AFP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Згідно з даними поліції Непалу, сім осіб було травмовано, а ще сім – пропали безвісти. Стихія розбушувалася в країні ввечері 11 липня. Відзначається, що найбільше постраждала східна частина Непалу.
Повінь у Непалі
Afroinsider News
Повінь у Непалі
Twitter Narendra Shrestha
Повінь у Непалі
Twitter Narendra Shrestha
Повінь у Непалі
Twitter Narendra Shrestha
Повінь у Непалі
Twitter Narendra Shrestha
Повінь у Непалі
Повінь у Непалі
Повінь у Непалі
Повінь у Непалі
Повінь у Непалі
Twitter Pablo Rodas-Martini
Повінь у Непалі
Twitter Pablo Rodas-Martini
Повінь у Непалі
Twitter Pablo Rodas-Martini
При цьому, за прогнозами синоптиків, дощі можуть затягнуться на кілька днів, тому жителям рекомендували були обережними. Екстрені служби для порятунку людей задіяли вертольоти.
В Індії дощі торкнулися північно-східної частини країни. Повідомляється, що шестеро людей загинули в Ассамі і ще п'ять – у Аруначал-Прадеш.
Повінь в Індії
ВВС
Повінь в Індії
Times of India
Especially heavy #monsoon rains in Bangladesh and Nepal recently have lead to widespread flooding and mudslides. These images are from Friday ...- BBC Weather (@bbcweather) 12 липня 2019 р
Matt pic.twitter.com/LSPQSPNZ8h
VIDEO: Heavy monsoon rains plunge western India into chaos, paralyzing schools, offices and transportation.- NBS Television (@nbstv) 10 липня 2019 р
📽: @dwnews #NBSUpdates pic.twitter.com/mXXlxwUR7I
Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року в Індонезії зсуви вбили понад 30 осіб.
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