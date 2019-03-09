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У небі над Італією помітили фігуру зі світла: неймовірні фото

2.7тЧитати матеріал російською

Під час заходу сонця в Італії було зазнімковано унікальний момент — на фото потрапила фігура, що нагадує статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, утворена променями світла між хмарами.

Знімок був зроблений у місті Агрополі італійським художником і шеф-кухарем Альфредо Ло Брутто. Він поспішив поділитися світлиною на сторінці в Facebook.

Пост чоловіка швидко став вірусним. "Вид мене просто зачарував. Я нечасто ділюся знімками в соціальних мережах. Але, зробивши ці, відразу відчув, що хочу, щоб і інші люди побачили цю красу", — прокоментував фото Альфредо Ло Брутто.

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У небі над Італією помітили фігуру зі світла: неймовірні фото

facebook/Alfredo Lo Brutto

Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро

Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австралії пілот під час тестування нового двигуна написав в небі "мені нудно" і намалював два фалічних символи.

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Місце
Італія
Тег
фотографии
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