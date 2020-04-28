У небі над Іспанією вибухнула вогняна куля: замішана Росія

Марина Ліснічук Світ 21:03, 28.04.2020 Оновлено: 21:06, 28.04.2020

Над містом Ла-Корунья на північному заході Іспанії 28 квітня вибухнула вогняна куля, що сильно налякало місцевих жителів.

За їхніми словами, це було схоже на дуже повільний метеор, який почав розпадатися на безліч вогненних частинок у небі. Про це повідомляє La Repubblica.

"Була 6:45 ранку. Напрямок метеора невизначений", – розповів один із очевидців, опублікувавши в соцмережах відео, де його пост назбирав безліч переглядів і коментарів наляканих людей.

У небі над Іспанією вибухнула вогняна куля

Пізніше іспанців запевнили, що вогняною кулею виявився не метеор, а другий ступінь російської ракети "Союз", яка злетіла 25 квітня з космодрому Байконур у Казахстані для доставки вантажів до Міжнародної космічної станції на орбіті.

У небі над Іспанією вибухнула вогняна куля

"Дата і місце розташування відповідають, він пролетів за декілька сотень кілометрів від Іспанії. Ступені зазвичай повертаються через декілька днів після запуску, з неконтрольованою траєкторією, яка також може "вплинути" на Європу. Зазвичай вони руйнуються в атмосфері, але деякі фрагменти можуть досягати землі", – пояснили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу.

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