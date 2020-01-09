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9 січня • оновлено в 13:17
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У небі над Іраном екстрено розвернули літак із пасажирами

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Літак авіакомпанії British Airways здійснив екстрене розвертання, щоб не подорожувати над територією Ірану.

Повітряне судно виконало маневр у небі неподалік від повітряного простору Іраку над Перською затокою та Кувейтом, пише видання Mirror.

Зазначається, що Boeing 777 прямував маршрутом Мумбаї – Лондон. Так, лайнер пролетів над Саудівською Аравією і Єгиптом, а потім над Середземним морем і приземлився в Афінах на дозаправлення.

Boeing 777

Boeing 777

За словами пасажирів, громадяни Індії виявилися замкненими в аеропорту, оскільки в них не було віз для відвідування Євросоюзу.

Причиною зміни маршруту називають атаку Ірану на американські військові бази.

Літак здійснив екстрене розвертання

Літак здійснив екстрене розвертання

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Іран
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