У небі над Іраном екстрено розвернули літак із пасажирами

Літак авіакомпанії British Airways здійснив екстрене розвертання, щоб не подорожувати над територією Ірану.

Повітряне судно виконало маневр у небі неподалік від повітряного простору Іраку над Перською затокою та Кувейтом, пише видання Mirror.

Зазначається, що Boeing 777 прямував маршрутом Мумбаї – Лондон. Так, лайнер пролетів над Саудівською Аравією і Єгиптом, а потім над Середземним морем і приземлився в Афінах на дозаправлення.

Boeing 777

За словами пасажирів, громадяни Індії виявилися замкненими в аеропорту, оскільки в них не було віз для відвідування Євросоюзу.

Причиною зміни маршруту називають атаку Ірану на американські військові бази.

Літак здійснив екстрене розвертання Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило польоти над територією Ірану, Іраку, Перської та Оманської заток.

У ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі на півночі Іраку, де розміщені американські війська.

Пізніше на фото показали наслідки ракетного удару Ірану по американській базі в Іраку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!