У небі біля Зони 51 помітили НЛО у формі драже "Tic Tac". Відео

У небі біля Зони 51 в США помітили непізнаний літальний апарат у формі драже "Tic Tac".

Відео нібито з НЛО, яке повільно рухається біля надсекретної військової бази, опублікував теоретик змов Скотт Ворінґ у своєму блозі UFO Sightings Daily (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як написав Ворінґ, водій, що їхав по шосе 62, недалеко від Палм-Спрінґс у Каліфорнії, побачив у небі білий предмет і заявив, що його довжина становить понад два метри.

"Свідок спочатку вирішив, що це хмара, а незабаром зрозумів, що це, ймовірно, НЛО", – йдеться в повідомленні.

Користувачі в коментарях зазначили, що НЛО не був схожий на військові літаки. Але деякі вказали, що на горі, біля якої пролітав об'єкт, не було тіні від судна. А інші допустили, що це може бути парашут.

"Підробка, воно не відкидає тіні", "Це явно парашут або навіть великий брезент", – пишуть коментатори.

Скрин відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пентагон показав унікальні відео з НЛО і підтвердив їхню достовірність.