У НАТО заявили про розробку Росією і Китаєм технологій для контролю над людьми

Росія і Китай вкладають великі інвестиції в новітні технології, щоб тримати під контролем власних громадян і поширювати свій вплив у світі.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час віртуальної конференції CYBERSEC. Він закликав НАТО і його партнерів бути готовими до нових загроз в кібернетичній сфері (щоб подивитися відеозапис виступу, доскролльте новину до кінця).

За його словами, Захід зіткнувся з авторитарними режимами, які зловживають новими технологіями і використовують їх для дестабілізації світового порядку.

"Країни, які не поділяють наші цінності, такі як Китай і Росія, вкладають багато інвестицій в технології, які дозволяють їм підвищити контроль над власними громадянами та поширити вплив в світі", – сказав представник НАТО.

Він зазначив, що НАТО активно співпрацює з партнерами по всьому світу, в тому числі з Євросоюзом для підвищення можливостей в сфері кібербезпеки. Відбувається обмін інформацією, результатами досліджень, проводяться спільні навчання.

Джоане зазначив, що НАТО і його союзники визначили кібернетичний простір як окремий військовий домен, поряд із сушею, морським і повітряним простором, а також з космосом.

"Ми погодилися, що кібернетичний напад може активувати Статтю 5 Вашингтонського договору, коли атака проти одного союзника буде вважатися атакою проти всіх", – підкреслив Джоане.

Також він нагадав, що союзники по НАТО домовилися створити кібернетичний оперативний центр, як важливу складову військового командування Альянсу. Він назвав це рішення політичним.

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