Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс непокоїть співпраця Китайської Народної Республіки з Росією. За його словами, це є одним із факторів, який може мати наслідки для безпеки союзників НАТО.

Таку заяву він зробив у понеділок, 8 червня, написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Генсек відзначив, Китай не є новим ворогом або супротивником альянсу. Водночас підйом цієї країни, за його словами, повністю змінює всесвітній баланс сил.

"Вони (Китай. – Ред.) все більше працюють з Росією, все це має наслідки в сфері безпеки для союзників НАТО. Тому нам потрібно реагувати на це, вирішувати це, і потрібно робити це шляхом зміцнення політичних позицій НАТО", – підкреслив Столтенберг.

У НАТО занепокоїлись через співпрацю Китаю з Росією

Чиновник додав, що під час зустрічі лідерів країн-членів НАТО в грудні 2019 року в Лондоні (Велика Британія), "вони вперше за всю історію альянсу погодилися, що в ньому повинні усунути наслідки зростання Китаю в сфері безпеки".

Столтенберг заявив, що існує і багато інших чинників, які хвилюють НАТО, окрім співпраці вказаної країни з Росією. За його словами, зокрема, мова йде про те, що "економіка Китаю незабаром стане найбільшою в світі".

"Китай займає лише друге місце з оборонного бюджету, вони роблять великі інвестиції в сучасний військовий потенціал, включно з ракетами, які можуть досягти будь-якої держави-члена (НАТО. – Ред.). Вони стають ближче до нас у кіберпросторі, ми бачимо їх в Арктиці, в Африці, ми бачимо, що вони роблять інвестиції в наші найважливіші об'єкти інфраструктури", – сказав генсек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США ухвалили рішення вийти з Договору про відкрите небо, який об'єднує 35 країн. Головною причиною називають недотримання умов договору з боку Російської Федерації, тому не бачать сенсу дотримуватися правил документа.

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