У НАТО відповіли Лукашенку на "ворушіння" біля кордонів Білорусі

Сили НАТО в Балтійському регіоні носять оборонний характер і були розгорнуті ще до кризи в Білорусі.

Про це заявила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску в коментарі агентству "Інтерфакс-Захід", коментуючи заяву Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі, п'ять термінів поспіль "про загрозу на західних кордонах".

"Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер, вони передували кризі в Білорусі, і ми діємо прозоро в тому, що стосується бойової підготовки і навчань, які плануються на довгостроковий період", – повідомила Лунгеску.

Як приклад Лунгеску привела розгортання системи дальнього радіолокаційного виявлення AWACS НАТО для підтримки винищувачів F-16 США і Польщі під час тренувань.

Вона послалася при цьому на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про те, що Північноатлантичний альянс залишається пильним і готовий захищати всіх союзників.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів з країною, через що основні частини Збройних сил були приведені в повну бойову готовність. Крім того, за його словами, західні країни надають військову підтримку через НАТО "альтернативному президенту". Ці дії і відповідні заяви західних країн, на думку білоруса, – пряме втручання в ситуацію в Білорусі.

Також він заявив, що проти країни нібито використовують "сценарій кольорових революцій". Він закликав міністра оборони вжити "найжорсткіших заходів" для захисту країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що протестам в його країні могли посприяти США. У той же час запевнив, нібито в найближчі дні "зможе вирішити проблему" з ситуацією в республіці.