Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:20
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У NASA представили угоду з освоєння Місяця: Росію не розглядають

3.2т
Читати матеріал російською

Аерокосмічне агентство США NASA оприлюднило угоду між космічними державами, в якому викладені правила освоєння Місяця.

Документ називається "Пакт Артеміди", повідомляє "Громадське" з посиланням на NASA.

У NASA представили угоду з освоєння Місяця: Росію не розглядають

З якими саме країнами США збираються вести переговори не уточнюється, проте, за даними Reuters, Росію як партнера вони не розглядають, тому що бачать в ній загрозу своїм космічним технологіям.

В рамках програми агентство планує висадити на Місяць "першу жінку і наступного чоловіка". Також зазначається, що потрібно напрацювати спільний набір принципів, які регулюватимуть цивільні дослідження та використання космічного простору.

У NASA наголосили, що партнери зможуть приєднаються до пакту, укладаючи двосторонні угоди, в яких буде викладено спільне бачення принципів, відповідних Договору про космос від 1967 року. Ці принципи мають забезпечити безпечне і прозоре середовище для досліджень в космосі.

"Це новий початок для освоєння космосу. Сьогодні для мене велика честь оголосили про "Пакт Артеміди", який встановлює загальне бачення і набір принципів для всіх міжнародних партнерів, які приєднаються до повернення людства на Місяць. Ми йдемо разом", – зазначив директор NASA Джим Брайденстайн.

Нагадаємо, що раніше потужні світові держави почали розцінювати далекий і неосяжний космос як новий полігон для військових баталій. Країни почали створювати нове технологічне зброю, яке зможе атакувати супутники на орбіті. Які це може мати наслідки для людства, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
США
Теги
космос NASA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
5
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги