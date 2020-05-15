У NASA представили угоду з освоєння Місяця: Росію не розглядають

Аерокосмічне агентство США NASA оприлюднило угоду між космічними державами, в якому викладені правила освоєння Місяця.

Документ називається "Пакт Артеміди", повідомляє "Громадське" з посиланням на NASA.

З якими саме країнами США збираються вести переговори не уточнюється, проте, за даними Reuters, Росію як партнера вони не розглядають, тому що бачать в ній загрозу своїм космічним технологіям.

В рамках програми агентство планує висадити на Місяць "першу жінку і наступного чоловіка". Також зазначається, що потрібно напрацювати спільний набір принципів, які регулюватимуть цивільні дослідження та використання космічного простору.

У NASA наголосили, що партнери зможуть приєднаються до пакту, укладаючи двосторонні угоди, в яких буде викладено спільне бачення принципів, відповідних Договору про космос від 1967 року. Ці принципи мають забезпечити безпечне і прозоре середовище для досліджень в космосі.

"Це новий початок для освоєння космосу. Сьогодні для мене велика честь оголосили про "Пакт Артеміди", який встановлює загальне бачення і набір принципів для всіх міжнародних партнерів, які приєднаються до повернення людства на Місяць. Ми йдемо разом", – зазначив директор NASA Джим Брайденстайн.

Нагадаємо, що раніше потужні світові держави почали розцінювати далекий і неосяжний космос як новий полігон для військових баталій. Країни почали створювати нове технологічне зброю, яке зможе атакувати супутники на орбіті. Які це може мати наслідки для людства, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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