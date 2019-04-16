"У нас усе вийде!" Макрон пообіцяв відбудувати Нотр-Дам за п'ять років

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір реконструювати Нотр-Дам у Парижі, який постраждав від масштабної пожежі, за 5 років.

Зі зверненням до французів після трагедії виступив він увечері у вівторок, 16 квітня, передає Le Figaro.

"Те, що ми бачили, – це здатність мобілізуватися, об'єднуватися, щоб перемагати. За свою історію ми побудували міста, порти, церкви. Багато з них згоріли, були знищені. Щоразу ми їх перебудовували. Вогонь Нотр-Даму нагадує нам, що наша історія ніколи не зупиняється. У нас завжди будуть проблеми, які потрібно подолати. Те, що ми вважаємо незруйновним, також може бути не вічним", – заявив він.

Еммануель Макрон Скріншот з відео

За його словами, французи повинні об'єднатися, щоб відновити собор.

"Я хочу сказати вам сьогодні ввечері, що поділяю ваш біль і вашу надію. Тепер ми повинні це зробити. Ми будемо діяти й у нас усе вийде. Ми відновимо Нотр-Дам і я хочу, щоб реставрація завершилася вже протягом п'яти років", – підсумував він.

Примітно, що фахівці раніше заявляли, що роботи з реконструкції собору займуть 10-15 років, а на більш ретельне відновлення деталей величної будівлі і зовсім може піти півстоліття.

Собор під час пожежі

Фото наслідків пожежі Інтерфакс

Нагадаємо, в понеділок, 15 квітня, в соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку повністю змогли загасити лише через 12 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оцінками реставраторів, на реконструкцію Нотр-Даму, який був сильно пошкоджений під час пожежі, знадобиться кілька сотень мільйонів євро.

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