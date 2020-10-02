У Нагірному Карабасі захопили нову військову техніку з Росії. Фото

Дар'я Дурова Світ 00:50, 3.10.2020 Оновлено: 01:34, 3.10.2020

У мережі показали захоплену військову техніку російського виробництва на позиціях підрозділів збройних формувань т.зв. республіки Нагірний Карабах.

Знімки на своєму Telegram-каналі 2 жовтня показав український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він повідомив, що трофейна техніка була захоплена кілька днів тому, проте коли саме, не уточнив.

У Нагірному Карабаху захопили російські "Урали" і "Гази".
Telegram / Андрій Цаплієнко

За даними Цаплієнка, всього захоплено 13 машин, очевидно, нових, оскільки їхній пробіг мінімальний.

Військова техніка.
Telegram / Андрій Цаплієнко

"Військові вантажівки "Урал" і "Газ" разом із формулярами, всього тринадцять машин із мінімальним пробігом. В одній із машин знаходився боєкомплект протитанкового озброєння", – розповів журналіст.

На шибках видно сліди обстрілу.
Telegram / Андрій Цаплієнко
Всього захоплено 13 машин із РФ.
Telegram / Андрій Цаплієнко
На авто – мінімальний пробіг.
Telegram / Андрій Цаплієнко
Повний пост журналіста.
Telegram / Андрій Цаплієнко

Детальніше про шостий день протистояння в "республіці Нагірний Карабах" читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі.
OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Вирок Януковичу в 13 років за держзраду набрав чинності

На Рівненщині пенсіонерки звинуватили Україну у війні проти Росії

Кривонос заговорив про бази НАТО в Україні

Кривонос назвав три кроки примушення Росії до миру

"Слуга" допустила військову допомогу Азербайджану: Зеленський дав категоричну відповідь