У Нагірному Карабасі захопили нову військову техніку з Росії. Фото
Фотографії опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко
За його даними, захоплено 13 машин із РФ "Урал" і "Газ"
У мережі показали захоплену військову техніку російського виробництва на позиціях підрозділів збройних формувань т.зв. республіки Нагірний Карабах.
Знімки на своєму Telegram-каналі 2 жовтня показав український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він повідомив, що трофейна техніка була захоплена кілька днів тому, проте коли саме, не уточнив.
За даними Цаплієнка, всього захоплено 13 машин, очевидно, нових, оскільки їхній пробіг мінімальний.
"Військові вантажівки "Урал" і "Газ" разом із формулярами, всього тринадцять машин із мінімальним пробігом. В одній із машин знаходився боєкомплект протитанкового озброєння", – розповів журналіст.
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