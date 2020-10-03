У Нагірному Карабасі захопили нову військову техніку з Росії. Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
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  • Фотографії опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко

  • За його даними, захоплено 13 машин із РФ "Урал" і "Газ"

У невизнаному Нагірному Карабасі використовували військову техніку з РФ

У мережі показали захоплену військову техніку російського виробництва на позиціях підрозділів збройних формувань т.зв. республіки Нагірний Карабах.

Знімки на своєму Telegram-каналі 2 жовтня показав український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він повідомив, що трофейна техніка була захоплена кілька днів тому, проте коли саме, не уточнив.

У Нагірному Карабаху захопили російські "Урали" і "Гази".

За даними Цаплієнка, всього захоплено 13 машин, очевидно, нових, оскільки їхній пробіг мінімальний.

Військова техніка.

"Військові вантажівки "Урал" і "Газ" разом із формулярами, всього тринадцять машин із мінімальним пробігом. В одній із машин знаходився боєкомплект протитанкового озброєння", – розповів журналіст.

На шибках видно сліди обстрілу.
Всього захоплено 13 машин із РФ.
На авто – мінімальний пробіг.
Повний пост журналіста.

Детальніше про шостий день протистояння в "республіці Нагірний Карабах" читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

РосіяКонфлікт в Нагірному Карабахувоєнна технікаНовини РосіїАндрій Цаплієнко