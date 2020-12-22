У наближених до Папи Франциска кардиналів виявили коронавірус

Два кардинала католицької церкви, наближені до Папи Римського Франциска, заразилися коронавірусом.

Йдеться про 57-річного Кондрада Краєвського та 78-річного Джузеппе Бертеллі. Інформацію про хворобу першого підтвердив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні, а про другого – повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела.

Папа Франциск і кардинал Краєвський. vaticannews.va

Краєвський, який є главою служби папської милостині, був госпіталізований з пневмонією в одну з лікарень Рима. Він регулярно зустрічався з главою католицької церкви. Зараз намагаються встановити коло його контактів за останній час.

За даними джерела видання, губернатор Ватикану Бертеллі перебуває на самоізоляції. Він брав участь у відкритті різдвяної ялинки і вертепу на площі Святого Петра.

Джузеппе Бертеллі. infovaticana.com

Коли хто-небудь з них міг контактувати востаннє з понтифіком, невідомо. Однак 21 грудня Франциск приймав на аудієнції членів Римської курії.

Також у Ватикані так і не повідомляли про те, чи тестували Папу Римського на коронавірус. Відомо, що в лютому у нього була застуда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на площі Святого Петра у Ватикані 11 грудня запалили різдвяну ялинку і відкрили вертеп.