У МЗС Росії звинуватили Німеччину в "постановці" з отруєнням Навального

У РФ заявили, що історія з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального могла бути "постановкою" через налагоджені дії Німеччини.

Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС РФ. Там підкреслили, що Росія в ситуації навколо Навального "спочатку зайняла максимально прозору позицію".

"Дії Німеччини були настільки налагодженими, що це стало викликати масу питань на предмет того, а чи не з черговою постановкою на тему містичного застосування хімічної зброї ми маємо справу, але тепер не в Сирії і Великобританії, а у нас в Росії", – відзначили в МЗС.

Також в МЗС назвали обставини, які нібито можуть свідчити на користь такої теорії.

"Оперативно заявлена на найвищому рівні готовність невідкладно забрати блогера на лікування до Німеччини; присутність при його транспортуванні представників Бундесверу та спеціалізованого автотранспорту військового відомства; підключення до ситуації вищого військово-політичного керівництва, чиїм "гостем" був оголошений вказаний "пацієнт", – сказано в заяві.

На думку російського дипломатичного відомства, ці чітко налагоджені організаційні питання і були складовими "плану з політизації цього інциденту зі зрозумілою метою – звинуватити Росію в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ)".

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