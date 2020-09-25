У МЗС Росії звинуватили Німеччину в "постановці" з отруєнням Навального
У РФ заявили, що історія з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального могла бути "постановкою" через налагоджені дії Німеччини.
Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС РФ. Там підкреслили, що Росія в ситуації навколо Навального "спочатку зайняла максимально прозору позицію".
"Дії Німеччини були настільки налагодженими, що це стало викликати масу питань на предмет того, а чи не з черговою постановкою на тему містичного застосування хімічної зброї ми маємо справу, але тепер не в Сирії і Великобританії, а у нас в Росії", – відзначили в МЗС.
Також в МЗС назвали обставини, які нібито можуть свідчити на користь такої теорії.
"Оперативно заявлена на найвищому рівні готовність невідкладно забрати блогера на лікування до Німеччини; присутність при його транспортуванні представників Бундесверу та спеціалізованого автотранспорту військового відомства; підключення до ситуації вищого військово-політичного керівництва, чиїм "гостем" був оголошений вказаний "пацієнт", – сказано в заяві.
На думку російського дипломатичного відомства, ці чітко налагоджені організаційні питання і були складовими "плану з політизації цього інциденту зі зрозумілою метою – звинуватити Росію в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ)".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки Charite після отруєння.