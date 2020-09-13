У МВС Білорусі визнали, що стріляли на протестних мітингах у Мінську. Відео

У МВС Білорусі повідомили, що відкривали стрілянину в повітря, щоб зупинити протестуючих в Мінську.

Як повідомляє РБК в Twitter, білоруські правоохоронці заявили, що попереджувальний постріл був зроблений, коли учасники протестного мітингу спробували відбити затриманих

У мережі опублікували відео, де видно, що силовик в масці зробив постріл в повітря під час акції протесту. На записі показано, що від парковки через дорогу йдуть кілька осіб у темному одязі в напрямку людей. У одного з них на голові балаклава, в руках рушниця. Пізніше невідомий силовик зробив постріл.

Пізніше прессекретарка білоруського МВС Ольга Чемоданова в Telegram повідомила, що співробітники міліції затримували кілька активних учасників несанкціонованої акції на проспекті Переможців.

"У цей час не менше ста людей намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл в повітря з помпової рушниці", – зазначила спікерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колона протестуючих в Мінську попрямувала до селища Дрозди, де знаходиться резиденція Олександра Лукашенка. Щоб зупинити протестуючих силовики стріляли в повітря.

Нагадаємо, що 13 вересня в Мінську та інших містах Білорусі пройшли "Марші героїв" проти чинної влади країни.