У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами" і "вуличними бандитами"

Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОПіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков назвав людей, що протестують, "фашистами" і "вуличними бандитами".

В ефірі телеканалу "Білорусь 1" він заявив, що на вулицях "залишилася найбільш радикальна, консолідована частина".

"Після м'якого проникнення у двори, чаювання, обговорення, розвішування прапорів, побачили, хто здатний на вчинок, консолідувалися, підживили як завжди коштами, десь наркотиками, десь алкоголем. І вони вже виходять на мітинги збройні. Ножі, заточки, підготовлені металеві прути і кийки, і флагштоки, такі металеві труби, якими, як жердиною металевою, якщо по голові, то і вбити можна. І хороші сформовані команди бойовичків", – сказав Карпенков.

При цьому він згадав "бандитів з пістолетами", які "захоплювали транспортні засоби, щоб потім розвернутися, таранити бойові порядки ОМОНу, щоб були великі жертви, щоб було багато крові в цій ситуації".

"Зараз на вулиці залишилися тільки ті, хто по-хорошому ніколи не зрозуміє. Це вуличні бандити, які зараз перефарбувалися і хочуть на соціальних ліфтах з бандитів, раніше судимих людей, піднятися і стати або польовими командирами, або депутатами... Вони хочуть заробити гроші", – стверджує представник МВС.

Він додав, що бачив багато протестів, але "таких аморальних, цинічних осіб я ніколи не зустрічав".

"Це ви фашисти, а не ми фашисти. По-справжньому силу ми ще ні до кого не застосовували", – попередив глава ГУБОПіК.

За його словами, до будь-кого, хто підніме руку з заточкою на співробітника міліції, буде застосовано вогнепальну зброю.

"Ми їх затримаємо. Звичайно, якщо вони будуть чинити активний опір, ми змушені будемо застосовувати зброю, щоб захистити правопорядок, простих людей, тих дітей, які ростуть, щоб вони не бачили цієї вакханалії... Не дамо їм зруйнувати країну", – підкреслив Карпенков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня білоруські силовики застосували проти учасників протесту в Мінську світлошумові гранати і водомети.

Також міліція Білорусі пригрозила стріляниною бойовою зброєю по мітингувальниках.