У МВС Австрії офіційно назвали атаки у Відні терактом і розповіли про жертви

Унаслідок масового теракту в центрі Відня один поліцейський отримав поранення, а одного нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомив Der Tagesspigel із посиланням на слова глави МВС Австрії Карла Нехаммера. Він заявив про кількох загиблих, не уточнивши їхню кількість.

"Нині ми підозрюємо кількох злочинців. На жаль, є кілька поранених, можливо теж загиблих", – сказав Нехаммер.

Глава МВС наголосив, що стрілянина у Відні є терактом, який влаштувало кілька терористів. Він також попросив жителів міста не виходити на вулиці, оскільки операція триває.

"Ми перебуваємо в епіцентрі очевидної терористичної атаки з динамічним розвитком ситуації", – сказав Нехаммер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі австрійської столиці 2 листопада відбулася серія атак зі стріляниною та вибухом, унаслідок якої загинуло семеро осіб. Також є інформація про захоплених заручників.