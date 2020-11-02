У МВС Австрії офіційно назвали атаки у Відні терактом і розповіли про жертви

В результаті масового теракту центрі Відня один поліцейський отримав поранення, а один нападник затриманий правоохоронцями.

Про це повідомив Der Tagesspigel з посиланням на слова глави МВС Австрії Карла Нехаммера. Він заявив про кількох загиблих, не уточнивши їхню кількості.

"В даний час ми підозрюємо кількох злочинців. На жаль, є кілька поранених, можливо, теж загиблих", – сказав Нехаммер.

Глава МВС підкреслив, що стрілянина в Відні є терактом, який влаштували кілька терористів. Він також попросив жителів міста не виходити на вулиці, оскільки операція триває.

"Ми знаходимося в епіцентрі очевидної терористичної атаки з динамічним розвитком ситуації", – сказав Нехаммер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі австрійської столиці 2 листопада відбулася серія атак зі стріляниною і вибухом, в результаті якої загинули сім осіб. Також є інформація про захоплених заручників.