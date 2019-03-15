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У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"

4.4тЧитати матеріал російською

У підозрюваного в кривавому теракті у Новій Зеландії, де злочинці розстріляли в мечетях і лікарні людей, була зброя з нанесеними на неї "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації".

Так, на ріжках для автомата Брентона Тарранта явно видно напис російською мовою "Сражение при Каргуле 1770" — це російсько-турецька війна, а також "Битва при Булаир 1913".

У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"

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Крім того, судячи з кадрів, які були викладені в соцмережі стрільцем, на автоматі можуть бути написані імена інших убивць, у тому числі Олександра Біссонетта і Луки Трейні, пише Вuzzunites. Біссоннетт убив шестеро людей у мечеті Квебека. Трейні призначався для північноафриканських мігрантів в Італії.

У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"

У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"

У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"
У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"
У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"
У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео розстрілу людей у Новій Зеландії. Стрілець вів пряму трансляцію.

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Місце
Нова Зеландія
Теги
терактстрілянина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему среди "ключевых моментов для становления европейской цивилизации" нет ничего про Украину?
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3
2
Batistuta Gabriel
Batistuta Gabriel
Почему кацапов от Европы бомбит значительно сильнее, чем от Азии?
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1
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А надписи "На Берлин" и "За Сталинград" там случайно не нашли? Но то, что нашли российский след, это вообще не удивляет. Без России ни одна страна в мире ничего не может, ни вдохнуть, ни пёрнуть. А уж выборы, так вообще без России никак. И как только везде успевают?
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2
1
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Мало, где "рука" темнейшего? Обоз, как всегда, жжёт.
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2
1

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