У моторошному теракті в Новій Зеландії знайшли "російський слід": фото "промовистої зброї"

У підозрюваного в кривавому теракті у Новій Зеландії, де злочинці розстріляли в мечетях і лікарні людей, була зброя з нанесеними на неї "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації".

Так, на ріжках для автомата Брентона Тарранта явно видно напис російською мовою "Сражение при Каргуле 1770" — це російсько-турецька війна, а також "Битва при Булаир 1913".

Крім того, судячи з кадрів, які були викладені в соцмережі стрільцем, на автоматі можуть бути написані імена інших убивць, у тому числі Олександра Біссонетта і Луки Трейні, пише Вuzzunites. Біссоннетт убив шестеро людей у мечеті Квебека. Трейні призначався для північноафриканських мігрантів в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео розстрілу людей у Новій Зеландії. Стрілець вів пряму трансляцію.

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