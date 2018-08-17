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ПолітикаЕкономіка

"У Москву - лише ведмеді": на росТБ розлютилися через яскравий тролінг Омеляна

23.6тЧитати новину російською

Радник директора Федеральної служби військ Національної гвардії Росії Олександр Хінштейн вкрай нервово відреагував на заяву міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що по Москві невдовзі будуть ходити тільки ведмеді(щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цей сарказм українського чиновника стосувався ініціативи про скасування залізничного сполучення України з країною-агресором. Яскравий тролінг зачепив росіянина за живе і він перейшов на відверті погрози в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, він звинуватив українську сторону в роздуванні русофобії та істерії і нахабно зажадав ставитися до країни-агресора з повагою за будь-яких обставин.

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"Повірити у перспективу ходіння по вулицях Москви одних ведмедів може тільки людина психічно нестійка. Я вважаю, що ніхто, навіть з людей, які не люблять нашу країну, сприймають Росію як головного противника, всерйоз ніколи в подібне не повірить. Якщо ви дійсно ставитеся до нас, як до свого ворога, - це ваше право. Але, будь ласка, ви ставтеся до нас з повагою, тому що недооцінювати противника - це перший шлях до поразки", - загрозливо звернувся Хінштейн до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Омелян переконаний, що скасування пасажирських потягів із України в Росію убезпечить українців від потрапляння до в'язниць країни-агресора. Крім того, міністр переконаний, що в умовах воєнного протистояння двох країн громадянам нашої держави нічого їздити на територію окупантів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Володимир Омелян
Місце
Росія
Об'єкт
Міністерство інфраструктури
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Коментарі
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Kovtonyuk Yuriy
Kovtonyuk Yuriy
Я этих московитских клоунов даже не смотрю!:)
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Все просто посмеялись от души,такого идиота еще надо было найти на этот пост.
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3
Муркин Шура
Муркин Шура
Человечек Зелёный, полностью с тобой соглашусь, Хинштейн, полный идиот!) Блин, да ещё и еврей!))) Как вы в россии на такое могли пойти???)))))
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
что ты- уважайте кацапов! ))))))))))) их недооценивают- да вас хорошо оценивают- поэтому и выбрали Европу!)))))))))))
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