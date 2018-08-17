"У Москву - лише ведмеді": на росТБ розлютилися через яскравий тролінг Омеляна

Радник директора Федеральної служби військ Національної гвардії Росії Олександр Хінштейн вкрай нервово відреагував на заяву міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що по Москві невдовзі будуть ходити тільки ведмеді(щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цей сарказм українського чиновника стосувався ініціативи про скасування залізничного сполучення України з країною-агресором. Яскравий тролінг зачепив росіянина за живе і він перейшов на відверті погрози в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, він звинуватив українську сторону в роздуванні русофобії та істерії і нахабно зажадав ставитися до країни-агресора з повагою за будь-яких обставин.

"Повірити у перспективу ходіння по вулицях Москви одних ведмедів може тільки людина психічно нестійка. Я вважаю, що ніхто, навіть з людей, які не люблять нашу країну, сприймають Росію як головного противника, всерйоз ніколи в подібне не повірить. Якщо ви дійсно ставитеся до нас, як до свого ворога, - це ваше право. Але, будь ласка, ви ставтеся до нас з повагою, тому що недооцінювати противника - це перший шлях до поразки", - загрозливо звернувся Хінштейн до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Омелян переконаний, що скасування пасажирських потягів із України в Росію убезпечить українців від потрапляння до в'язниць країни-агресора. Крім того, міністр переконаний, що в умовах воєнного протистояння двох країн громадянам нашої держави нічого їздити на територію окупантів.