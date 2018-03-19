У Москві зібрався півтисячний мітинг незгодних з перемогою Путіна

На Суворовській площі в Москві пройшов мітинг "За чесні вибори", на якому зібралися близько 500 осіб.

"Учасники мітингу заявили про невизнання підсумків минулих виборів президента і необхідність докорінного реформування законодавства про вибори, також учасники мітингу заявили про необхідність зміцнювати коаліцію ліво-патріотичних сил, яка сформувалася навколо Павла Грудініна", - написав у своєму Facebook координатор "Лівого фронту" Сергій Удальцов .

Мітинг охороняла велика кількість силовиків. Організаторами акції виступили представники Лівого Фронту, КПРФ, Об'єднаної Комуністичної Партії, РРП, партії Рот Фронт.

Новини Путін після виборів виступив з цинічним заявою на адресу України

Як писав "Обозреватель", президент Володимир Путін отримав 76,69% голосів на виборах 18 березня, висунутий КПРФ Павло Грудінін - 11,77%.