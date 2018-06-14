МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

У Москві затримали британця, який протестував проти Путіна

1.3тЧитати новину російською

Російська поліція затримала в ветерана британської кампанії за права ЛГБТ Пітера Тетчелла за незаконний протест в центрі Москви в перший день ЧС-2018.

Як повідомив в Twitter кореспондент The Guardian Шон Уолкер, Тетчелла затримали під час одиночного пікету - поліцейські "ввічливо, але твердо" довели активіста до автомобіля, а потім відвезли до відділку.

В руках правозахисника був плакат з написом "Путін не здатний боротися проти тортур геїв в Чечні".

Новини
До ЧС-2018 у Путіна назвали просто вбивчий список - Піонтковський

Журналіст AFP Тео Мерц опублікував відео затримання активіста, на якому видно, що співробітник поліції англійською пояснив, що просить Тетчелла перервати акцію, інакше його доставлять у відділення поліції і йому загрожує арешт. Також він запропонував активісту подивитися в Інтернеті і переконатися, що в Росії дійсно є соотвествующий закон.

Пітер Тетчелл відомий як борець за права людини і учасник численних акцій проти війни, політичних репресій та переслідування гомосексуалів. У 2001 активіст спробував затримати в Брюсселі президента Зімбабве Роберта Мугабе і заявити йому протест проти кампанії репресій і тортур, яку він проводив у власній країні. Тоді Тетчелла побили охоронці африканського лідера.

У 2007 році активіст приєднався в Москві до демонстрації протесту представників сексуальних меншин, які вимагали дозволити проведення мітингу за свої права. Його та інших учасників акції тоді сильно побили скінхеди і бійці ОМОНу.

Сам Тетчелл заявляв, що приїде в Росію не заради Чемпіонату світу, а щоб підтримати ЛГБТ-меншини і тих, хто бореться за їх права.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Європарламенті закликали до бойкоту ЧС-2018 .

Читайте всі новини по темі "Порушення прав людини в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Порушення прав людини в Росії
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги