МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"У Москві випробували кліматичну зброю": в Росії забили тривогу через раптову бурю

7.5тЧитати новину російською

На Москву 15 серпня налетіла потужна злива з градом, через що російська столиця буквально попливла.

Як зазначає "Рамблер", ведуча "Ехо Москви" Тетяна Фельгенгауер зв'язала ураган під час "маршу матерів", який проходив на підтримку заарештованої за звинуваченням в екстремізмі Анни Павликової, з випробуваннями "кліматичної зброї".

"Не виключено, що в Москві випробують якусь кліматичну зброю, тому що тут уже не просто дощ і стіна води, а град. Я сподіваюся, що центр не затопить", - розповіла вона в прямому ефірі в Telescope.

Москвичі активно ділилися в мережі фотографіями і відео, зафільмувавши потужну зливу. Відзначається, що напередодні маршу МНС попереджало про різке погіршення погоди. Проте багато хто припускав, що влада РФ підключила відомство, щоб люди не вийшли на акцію.

Новини
Готуйтеся до затяжних дощів: синоптики дали прогноз погоди по Києву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримський блогер Олександр Гірський висловив розчарування в російському президенті Володимирі Путіні через фігуранток справи "Нової величі" Анну Павликову та Марію Дубовик, яких звинуватили у створенні екстремістського співтовариства.

Місце
РосіяМосква
Об'єкт
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
33
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
26
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги