"У Москві випробували кліматичну зброю": в Росії забили тривогу через раптову бурю

На Москву 15 серпня налетіла потужна злива з градом, через що російська столиця буквально попливла.

Як зазначає "Рамблер", ведуча "Ехо Москви" Тетяна Фельгенгауер зв'язала ураган під час "маршу матерів", який проходив на підтримку заарештованої за звинуваченням в екстремізмі Анни Павликової, з випробуваннями "кліматичної зброї".

"Не виключено, що в Москві випробують якусь кліматичну зброю, тому що тут уже не просто дощ і стіна води, а град. Я сподіваюся, що центр не затопить", - розповіла вона в прямому ефірі в Telescope.

Москвичі активно ділилися в мережі фотографіями і відео, зафільмувавши потужну зливу. Відзначається, що напередодні маршу МНС попереджало про різке погіршення погоди. Проте багато хто припускав, що влада РФ підключила відомство, щоб люди не вийшли на акцію.

Пісооооооооооос у нас злива град гроза грім блискавки Зевс бушує я в шоках ващеееееее кайф в загальному pic.twitter.com/xYwz4LQTKv - ✨одінокая🏳️🌈макаронінка✨ (@ m4k4r0n1nk4) 15 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримський блогер Олександр Гірський висловив розчарування в російському президенті Володимирі Путіні через фігуранток справи "Нової величі" Анну Павликову та Марію Дубовик, яких звинуватили у створенні екстремістського співтовариства.