"У Москві править хунта": росіянам вказали на вірну ознаку

У Росії править типова хунта, яка спирається на єдиний інститут, що зберігся з часів СРСР, - ФСБ, тобто колишній КДБ.

"У влади стоять люди, яких реально ніхто не обирав, термін перебування їх при владі ніким не названий і не обмежений, до того ж серед них серйозних відсоток, а то й основний, складають офіцери спецслужб і генерали армії. Це типова хунта, яка спирається на єдиний інститут, що зберігся з часів СРСР, - ФСБ (колишній КДБ)" - про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів американський історик Юрій Фельштинський.

За його словами, до 1917 року Росія була абсолютною монархією; з 1917 по 1991 рік - диктатурою.

"У 2000-му Росія знову повернулася на шлях диктатури. Але так як кордони держави відкриті, а репресії, якщо порівнювати їх з ленінськими, сталінськими і пост-сталінськими - мінімальні, диктатуру цю слід визнати дуже і дуже м'якою", - підсумував Фельштинський .

Як повідомляв "Обозреватель", за попередніми підрахунками, Володимир Путін виграє вибори президента в Росії з абсолютним рекордом.