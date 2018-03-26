У Москві помер Мавроді: тільки факти про легендарного шахрая

26-го березня стало відомо про смерть в Москві засновника відомої фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді.

За наявними на даний момент даними, "бізнесмена" госпіталізували в московську лікарню з автобусної зупинки в районі 1.00 ночі 26 березня. Допомогу йому надав випадковий перехожий, якому Мавроді поскаржився на болі в серці. Втім врятувати засновника "МММ" не вдалося - він помер близько 6 ранку.

"Обозреватель" зібрав всі відомі факти про спритного шахрая, який сколотив мільйони в епоху 90-х.

Сергій Мавроді - засновник найбільшої в історії Росії фінансової піраміди. Його компанія була створена ще в 1989 році, проте перші п'ять років існування займалася тільки фінансовою та торговельною діяльністю.

У 1994 році компанія Мавроді почала діяти як фінансова піраміда.

За різними оцінками, в їЇ діяльності брало участь 2-15 млн вкладників. Засновниками компанії були Сергій Мавроді, його брат В'ячеслав Мавроді і Ольга Мельникова.

2 вересня 1997 року "МММ" була офіційно визнана банкрутом, а в грудні 1997 року її творця оголосили в міжнародний розшук. За різними даними, вони назбирали з людей до декількох мільярдів рублів. Куди ділись ці кошти - невідомо.

Наступні п'ять років про Мавроді не було відомо практично нічого. Як з'ясувалося пізніше, всі ці роки "бізнесмен" переховувався на орендованій квартирі і практично не виходив з дому.

31 січня 2003 Мавроді заарештували в Москві в житлі на набережній Фрунзе.

28 квітня 2007 року російський суд засудив його до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, але практично весь термін призначеного йому покарання засновник МММ вже відбув у СІЗО. Тому незабаром вийшов на свободу.

Надалі Мавроді продовжував давати інтерв'ю ЗМІ. У розмовах з журналістами шахрай намагався довести, що "МММ" не була фінансовою пірамідою.

А в 2011 році Мавроді оголосив про створення нового проекту - "МММ-2011: Ми можемо багато!" , Але успіху вже не здобув. У 2015 році шахрай оголосив про припинення роботи МММ в Росії, Білорусі та Казахстані і оголосив працюють в цих країнах сайти МММ шахрайськими.

У своїх останніх інтерв'ю Мавроді часто критикував віртуальні криптовалюти і передрікав крах біткоіна, а заодно і всієї світової фінансової системи.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Мавроді кинув виклик біткоінам .