У Москві оголошена евакуація: що сталося

У суботу, 24 березня, близько 500 осіб евакуювали з концерту в московському клубі Brooklyn Hall через анонімне повідомлення про замінування.

Там якраз виступала російська група "Байрак". Повідомляє ТАСС.

Також в суботу оперативні служби евакуювали відвідувачів та персонал торгового центру "Охотний ряд" у центрі Москви після анонімного повідомлення про загрозу вибуху. За словами очевидця, до торгового центру під'їхали пожежні, через евакуацію біля виходів з метро скупчуються люди.

Хвиля "телефонного тероризму" з помилковими повідомленнями про загрозу вибуху почалася в Росії 10 вересня. В результаті Москва зазнала збитків у розмірі 150 млн рублів.

Як повідомляв "Обозреватель", Міноборони України заявило про підготовку терористів "ЛДНР" до евакуації .