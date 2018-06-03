У Москві невідомий напав на людей з мачете

У Москві невідомий чоловік напав з мачете на людину і захопив заручників.

Інцидент стався на південному сході російської столиць в районі Любліно, передає Life.ru.

За даними телеграм-каналу Mash, інформація з місця злочину поступає різна. Відомо тільки, що в поліцію зателефонувала дівчина і розповіла про чоловіка, який з великим ножем, схожим на мачете, напав на людей.

Дівчина також повідомила, що чоловік взяв у заручники двох людей і утримує їх у квартирі.

В даний час інформація уточнюється.

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