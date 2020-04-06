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6 квітня • оновлено в 22:44
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У Москві напали на посольство Чехії через пам'ятник: спалахнув міжнародний скандал

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Влада Чехії обурилася через напад на посольство країни в Москві. 5 квітня його закидали димовими шашками і вивісили на паркані банер "Стоп фашизму".

Хуліганів затримати не вдалося, проте Чехія має намір поскаржитися на інцидент в МЗС Російської Федерації, пише DW (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чеська Республіка протестує проти нападу на територію дипломатичного представництва, яке країна перебування зобов'язана захищати. Ми очікуємо, що російська влада вживе заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів", – заявила прессекретарка МЗС Чехії Зузана Штіхова.

Відомо, що відповідальність за напад на чеське посольство взяла на себе незареєстрована партія "Другая Россия". Вона пояснила свою витівку знесенням у Празі пам'ятника маршалу Івану Конєву. На своєму сайті партія заявила, що "знищення пам'ятника радянському маршалу – частина спільної стратегії європейських держав щодо перегляду підсумків Другої світової війни". Крім того, агресивні фанати "русского міра" пригрозили, що російські танки нібито будуть у Празі.

Напад на посольство Чехії в Москві

Напад на посольство Чехії в Москві

Сайт партії "Другая Россия"

Нагадаємо, що влада Праги демонтувала монумент на честь маршала Івана Конєва 3 квітня. Під його керівництвом червоноармійці визволили місто 9 травня 1945 року. Рішення про знесення пам'ятника ухвалили на рівні ради міського району Прага-6. Представник районної влади Ондржей Шраме пояснив, що пам'ятник відправлять у сховище і згодом статуя стане частиною експозиції Музею пам'яті XX століття.

З'явився ж у Празі пам'ятник Конєву в 1980 році. Однак в останні роки він дедалі частіше піддавався вандалізму. Критики в Чехії вважали монумент символом радянського гніту.

Знесення пам'ятника Конєву в Празі

Знесення пам'ятника Конєву в Празі

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Український інститут національної пам'яті виступив за знесення пам'ятника над могилою радянського генерала Миколи Ватутіна в центрі Києва і за перепоховання його останків.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Друга світова війна
Місце
Чехія
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Срусские фашисты борятся против фашизма. Прелесть. Чехи не смешите своими писульками и жалобами, то жло-бье понимает наказание силой или фублем
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1
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А для кого эта фашистская дрянь написала- "СТОП ФАШИЗМУ"? Для самих себя ?
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3
2
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Злопыхатель Вежливый, у себя подмышкой свастику поищи, нацист
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ТАК им и надо, этим памятникам! Стоят, не работают... а за ними ухаживай!
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