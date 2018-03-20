У Москві намагалися підпалити будівлю Ради Федерації: є постраждалий

Мешканець Москви Сергій Прібалов загорівся в центрі міста, намагаючись підпалити будівлю Ради Федерації РФ.

Очевидці його загасили, однак росіянин встиг отримати серйозні опіки тіла. Про це йдеться в Telegram-каналі Mash.

Після події Прібалова госпіталізували. За словами очевидців, перед тим як самозапалитися, він крикнув, що "давно готувався до цього". Відзначається, що у москвича були при собі кілька коктейлів Молотова.

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Судячи з кадрів з камер відеоспостереження, він кинув перші пляшки із запальною сумішшю на дорогу. Однак, одна з них відскочила і потрапила назад у Прібалова. В результаті, він загорівся. До чоловіка моментально підскочили перехожі і повалили його на землю, щоб загасити. За даними Mash, москвича доставили в ОВС.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в російському Мурманську стався потужний вибух газу, в результаті чого загинула людина.